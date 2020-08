Banco Central diz que taxa de juros está próxima do limite

Sputnik - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) publicou a ata da reunião do grupo nesta terça-feira (11).

O encontro foi realizado na semana passada e foi responsável por reduzir a taxa Selic para 2% ao ano , menor patamar da história.

Na ata , o BC informou que, se houver espaço para um novo corte na taxa básica de juros , ele "deve ser pequeno".

"O Comitê concluiu que eventuais novas reduções na taxa de juros exigiriam cautela e gradualismo adicionais. Para tal, se necessárias, novas reduções de juros demandariam maior clareza sobre a atividade e inflação prospectivas e poderiam ser temporalmente espaçadas", escreveu o Banco Central.

Para o Banco Central, o Brasil já estaria próximo do nível em que eventuais reduções adicionais na taxa de juros poderiam gerar instabilidade nos preços de ativos.

"Ao analisar o sistema financeiro de forma ampla, considerado as suas diversas indústrias, mercados, produtos e serviços financeiros, o Comitê refletiu que um ambiente com juros baixos sem precedentes pode gerar aumento da volatilidade de preços de ativos e afetar, sem o devido tempo necessário de transição para um novo ambiente, o bom funcionamento e a dinâmica do sistema financeiro e do mercado de capitais", informou.

