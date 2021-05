Banco Central elevará projeção para alta do PIB em 2021, diz Campos Neto

A projeção mais recente do BC para o PIB em 2021 é de alta de 3,6%. O dado deve ser revisto no final de junho edit

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central vai elevar sua projeção de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, afirmou nesta segunda-feira o presidente do BC, Roberto Campos Neto, ressaltando que o desempenho do primeiro trimestre surpreendeu e que as expectativas do mercado têm se encaminhado em direção a uma alta de 4%.

A projeção mais recente do BC para o PIB em 2021 é de alta de 3,6%. O dado deve ser revisto no final de junho, na publicação do Relatório de Inflação do segundo trimestre.

Em webinário promovido pela empresa de private equity EB Capital, Campos Neto destacou, ainda, surpresas "altistas" na inflação e afirmou que as expectativas para a inflação no Brasil subiram mais do que em outros países.

"Tem elemento técnico, fiscal", afirmou Campos Neto, ressaltando que "toda parte da incerteza do cenário político" também tem impacto.

