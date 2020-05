Banco Central: investimento direto no País tem menor resultado em abril desde 1995

Os investimentos diretos no País (IDP) caíram em abril e somaram apenas US$ 234 milhões, de acordo com o Banco Central, que esperava a entrada de US$ 1,5 bilhões edit

247 - Com a pandemia do coronavírus e a crise político no governo de Jair Bolsonaro, os investimentos diretos no País (IDP) caíram em abril e somaram apenas US$ 234 milhões, de acordo com o Banco Central.

Trata-se do menor montante para o mês de abril desde 1995, quando a doma foi de US$ 167,9 milhões. O BC esperava para abril a entrada de US$ 1,5 bilhões.

