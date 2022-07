Banco Central lança moedas comemorativas de 200 anos da Independência

Apoie o 247

247 - O Banco Central lançou na tarde desta terça-feira, 26, duas moedas comemorativas alusivas aos 200 anos da Independência do Brasil.

A moeda de R$ 2 é feita de cuproníquel e é a primeira da história a conter detalhes coloridos em um dos lados --uma faixa verde e amarela. Já a moeda de R$ 5 é feita de prata.

O verso das duas moedas contém a primeira estrofe do Hino da Independência, escrito por Evaristo da Veiga: "Já podeis, da Pátria filhos, Ver contente a mãe gentil; Já raiou a liberdade No horizonte do Brasil".

A Casa da Moeda emitirá inicialmente 5 mil unidades da moeda de prata, podendo chegar a 20 mil. Já a de cuproníquel começará com tiragem de 10 mil, chegando a 40 mil.

"As duas moedas que lançamos hoje retratam esse momento histórico que trouxe como desfecho a independência do nosso país", declarou o presidente do BC, Roberto Campos Neto.

