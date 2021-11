Banco Central limita horário para transações com Pix à noite; objetivo é evitar fraudes

Apoie o 247

247 - Até o dia 22 de julho os bancos terão que ajustar o horário para a realização de transações noturnas através do PiX. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (22) pelo Banco Central (BC) e tem como objetivo evitar golpes e solicitar bloqueio cautelar e devolução de dinheiro em casos de fraudes.

Ainda de acordo com o Banco Central, o cliente que vai escolher a faixa do horário noturno para operações do Pix com valores limitados até R$ 1 mil. Esse horário pode ser das 20h às 6h, como é o padrão atual, ou das 22h às 6h, informou o jornal O Globo.

O bloqueio cautelar, segundo o BC, vai permitir que o banco faça uma análise mais robusta do caso, o que aumenta a chance de recuperação do dinheiro caso o pagador tenha sido vítima de algum crime.

Para usar a opção de devolução do dinheiro o usuário deve fazer o registro de um boletim de ocorrência e comunicar à instituição financeira. O mecanismo poderá ser acionado tanto pela instituição bancária ou pelo próprio cliente que fez um Pix e logo se dá conta que foi vítima de um golpe. Esta opção também poderá ser acionado para casos de crédito indevido por falha operacional nos sistemas do banco envolvido.

