Banco Central tem resultado negativo de R$ 298 bilhões em 2022

247 - O Banco Central (BC) teve resultado negativo de R$ 298,5 bilhões em 2022. O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou o balanço nesta quinta-feira (16).

O CMN é formado pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, e pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento).

O resultado foi divulgado em um contexto de críticas ao presidente do BC. O motivo é o percentual de 13,75% da taxa de juros, mesmo índice desde agosto do ano passado.

Nesta quinta, o presidente Lula cobrou do BC geração de empregos e controle da inflação. O ocupante do Planalto também disse que os juros no Brasil são uma "vergonha".

Uma das formas de o governo baixar a inflação é aumentando os juros, o que encarece o crédito, as pessoas têm menos dinheiro para gastar e, por consequência, os preços dos produtos diminuem ou param de subir.

Nesta semana, aliados do governo Lula e representantes de movimentos populares fizeram protestos contra a alta dos juros. O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) protocolou na Câmara um projeto de lei para limitar a taxa de juros aplicada sobre os cartões de crédito.

