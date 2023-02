Banco chinês diz que presidente desaparecido está cooperando com autoridades em investigação

Apoie o 247

PEQUIM, 26 Fev (Reuters) - A China Renaissance Holdings disse em um documento no domingo que seu presidente desaparecido e principal negociador, Bao Fan, está cooperando com as autoridades chinesas relevantes em uma investigação.



Esta é a primeira vez que o banco boutique com sede na China continental dá uma razão para o desaparecimento de seu fundador - que foi dado como desaparecido há 10 dias - embora nenhum detalhe sobre a investigação tenha sido compartilhado.



"O Conselho gostaria de reiterar que os negócios e as operações do Grupo continuam normalmente", disse o banco no documento.



A Reuters informou anteriormente, citando fontes, que as autoridades levaram Bao embora no início deste mês para ajudar na investigação contra um ex-colega, Cong Lin, ex-presidente da empresa.



As ações da empresa caíram na semana passada depois que ela disse em um comunicado que não conseguiu entrar em contato com Bao.

O desaparecimento do negociador é o mais recente de uma série de casos de executivos chineses de alto perfil que desapareceram sem muitas explicações durante uma ampla campanha anticorrupção liderada pelo presidente, Xi Jinping.



Somente em 2015, pelo menos cinco executivos ficaram inacessíveis sem aviso prévio para suas empresas, incluindo o presidente do Grupo Fosun, Guo Guangchang, que Fosun disse mais tarde que estava ajudando nas investigações sobre um assunto pessoal.



O desaparecimento de Bao também ocorre no contexto de mais de dois anos de ampla repressão regulatória às empresas de tecnologia.



Bao, também acionista controlador da China Renaissance, iniciou a empresa em 2005 como uma equipe de duas pessoas, buscando combinar startups famintas por capital com investidores de capital de risco e private equity.



A empresa mais tarde se expandiu para serviços, incluindo subscrição, vendas e negociação.



Conhecido por ser bem conectado no mundo corporativo, Bao esteve envolvido com fusões de tecnologia, incluindo a união das empresas de carona Didi e Kuaidi, gigantes de entrega de alimentos Meituan e Dianping, bem como plataformas de viagens Ctrip e Qunar.

