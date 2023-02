Banco da Coreia decide manter a taxa de juros em 3,50%, mas avalia se retomará ciclo de alta

Banco Central tem expectativa que a inflação no país continue acima da meta ao longo do ano, embora projete uma redução gradual edit

Infomoney - O comitê de política monetária do Banco da Coreia (BoK) decidiu manter inalterada a taxa básica de juros do país em 3,50%, interrompendo um ciclo de alta que começou em abril de 2022. Um dos membros do comitê votou contra a decisão, propondo um aumento na taxa em 25 pontos base.

Segundo o Banco Central, a expectativa é de que a inflação no país continue acima da meta ao longo do ano, embora seja projetada uma redução gradual. A inflação dos preços ao consumidor (CPI) foi de 5,2% em janeiro, superior aos 5,0% de dezembro, devido aos aumentos nas tarifas de eletricidade e nos preços dos alimentos processados, embora os aumentos nos preços dos produtos petrolíferos tenham sido moderados.

O núcleo da inflação (excluindo variações nos preços de alimentos e de energia atingiu 4,1% em janeiro. Ao mesmo tempo, as expectativas de inflação de curto prazo do público em geral atingiram 4,0% em fevereiro.

Em termos prospetivos, prevê-se que a inflação dos preços no consumidor se mantenha em torno de 5% em fevereiro, mas que caia gradualmente devido ao efeito de base das fortes subidas dos preços globais do petróleo no ano passado e ao enfraquecimento da pressão do lado da demanda.

No entanto, espera-se que o ritmo de desaceleração seja mais modesto do que nas principais economias devido aos efeitos dos aumentos nas tarifas de serviços públicos.

A inflação dos preços ao consumidor para este ano está projetada em 3,5%, ligeiramente abaixo da previsão de novembro, de 3,6%. A incerteza em torno das previsões de inflação é considerada alta, em relação aos movimentos dos preços globais do petróleo e das taxas de câmbio, o grau de desaceleração econômica interna e externa e o tamanho e os efeitos dos aumentos nas taxas de serviços públicos.

A decisão foi, portanto, de interromper o ciclo e observar os dados, um vez que o comitê ainda considera necessário julgar se a taxa básica precisa subir ainda mais, “mantendo a orientação política restritiva por um tempo considerável com ênfase na garantia da estabilidade de preços.”

O Banco Central informou ainda que, nesse processo, avaliará minuciosamente o ritmo de desaceleração da inflação, os riscos de desaceleração econômica e os riscos de estabilidade financeira, os efeitos dos aumentos da taxa básica e as mudanças na política monetária nos principais países.

