Banco do Brasil anuncia lucro de R$ 9,4 bilhões no trimestre

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O Banco do Brasil (BBAS3) anunciou um lucro líquido ajustado de R$ 9,442 bilhões no quarto trimestre de 2023 (4T23), um aumento de 4,8% em comparação com o mesmo período de 2022. A divulgação foi feita nesta quinta-feira (8) pela companhia, superando as expectativas dos analistas que projetavam um lucro de R$ 9,12 bilhões, de acordo com dados da LSEG. A notável performance foi impulsionada pelo crescimento das carteiras de crédito e da tesouraria, além do incremento nas receitas de prestação de serviços.

O lucro contábil do Banco do Brasil atingiu R$ 8,862 bilhões no 4T23, representando um aumento de 3% em relação ao ano anterior. Apesar disso, houve uma ligeira queda no retorno sobre o patrimônio líquido (RSPL ou ROE), que ficou em 22,5%, diminuindo 0,4 ponto percentual em comparação com o mesmo período de 2022. A margem financeira bruta totalizou R$ 25,769 bilhões, apresentando um crescimento significativo de 20,1% em relação ao quarto trimestre de 2022.

continua após o anúncio

As receitas de prestação de serviços do Banco do Brasil somaram R$ 8,7 bilhões no 4T23, representando um aumento de 3,6% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A taxa de inadimplência, que registrou 2,9% no quarto trimestre, teve um aumento de 0,3 ponto percentual em relação ao ano anterior. O Banco do Brasil também aprovou dividendos de R$ 630,2 milhões e JCP de R$ 1,75 bilhão, totalizando aproximadamente R$ 2,38 bilhões em proventos. As informações são do InfoMoney .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: