Banco dos Brics aprova envio de U$ 1 bilhão ao Brasil

247 - O Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como “banco dos Brics”, aprovou empréstimo de 1 bilhão de dólares ao Brasil, segundo André Spigariol.

O Ministério da Economia ainda negocia 3 bilhões de dólares a outras instituições financeiras, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial (onde Abraham Weintraub foi colocado).

Os recursos seriam para bancar o Auxílio Emergencial do coronavírus e a expansão do Bolsa Família, rebatizado de Renda Brasil para desvincular o projeto dos governos petistas.

O Renda Brasil poderá chegar aos R$ 70 bilhões por ano, mais do que o dobro pago atualmente pelo Bolsa Família, de R$ 32 bilhões. Para isso, serão fundidos vários programas, como o abono salarial, o seguro-defeso, o farmácia popular e a desoneração da cesta básica.

Segundo fontes do Planalto, a pressa de Bolsonaro é grande. Ele quer que o Renda Brasil já esteja em funcionamento, no máximo, em novembro, depois do pagamento de mais duas parcelas do auxílio emergencial.

