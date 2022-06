Banco Morgan Stanley diz que EUA têm 50% de chance de entrar em recessão em meio à queda dos mercados

Índice de preços ao consumidor subiu 8,6% em maio com relação aos últimos 12 meses, resultando em novas perdas em Wall Street edit

Sputnik - James Gorman, diretor executivo do Morgan Stanley, banco de Nova York, calculou que há 50% de chance de que a economia dos EUA entre em recessão em meio à queda dos mercados mundiais.

A queda dos mercados mundiais vem ocorrendo devido ao temor de que os bancos centrais sejam obrigados a endurecer suas políticas monetárias pela alta da inflação.

Durante uma conferência, o empresário afirmou que "é pouco provável que no momento ocorra uma recessão profunda e duradoura", segundo a CNBC.

Apesar do otimismo de Gorman, o Departamento norte-americano do Trabalho revelou que o índice de preços ao consumidor subiu 8,6% em maio com relação aos últimos 12 meses, resultando em novas perdas em Wall Street.

Além disso, o rendimento dos bônus do Tesouro norte-americano a dois anos alcançou seu nível mais alto desde 2007 e, pela primeira vez desde abril de 2021, superou a taxa de 10 anos, sendo um indicativo de uma iminente recessão.

