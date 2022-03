Banco Mundial prepara pacote de ajuda de US$ 3 bilhões para a Ucrânia

Apoie o 247

247 - O Banco Mundial está preparando um pacote de auxílio da ordem de US$ 3 bilhões, sendo US $350 milhões em recursos imediatos. De acordo com a Folha de S. Paulo, a primeira parcela "será submetida ao Conselho para aprovação nesta semana, seguida por US$ 200 milhões em apoio de desembolso rápido para saúde e educação".

Ainda conforme a reportagem, o Fundo Monetário Internacional (FMI), que tem um programa de financiamento de US$ 2,2 bilhões em andamento no país até junho, também irá avaliar o mais recente pedido de financiamento de emergência do país na próxima semana, disse o comunicado.

Os ministros das Finanças e chefes dos bancos centrais dos países que integram o G7 se reuniram nesta terça-feira (1) visando ampliar o apoio à Ucrânia enquanto consideram a adoção de novas medidas adicionais para isolar ainda mais a Rússia.

