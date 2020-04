Brasil terá a maior recessão de todos os tempos em 2020, prevê Banco Mundial

247 - O PIB do Brasil deve ter retração de 5% em 2020, de acordo com o Banco Mundial. A previsão foi divulgada no relatório da instituição sobre os impactos econômicos do novo coronavírus na América Latina e no Caribe.

Em 2021, o Banco Mundial acredita que o PIB brasileiro irá crescer em torno de 1,5%.

A entidade afirma que o nível de atividade econômica na América Latina mostra sinais de um "dramático declínio". Segundo o banco, os programas sociais de proteção devem ser rapidamente ampliados e ter sua cobertura estendida" para diminuir o impacto da crise.

