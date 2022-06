Bancos centrais da Europa elevam taxas de juros para combater inflação

Apoie o 247

Reuters - Bancos centrais de toda a Europa aumentaram as taxas de juros na quinta-feira, alguns por valores que chocaram os mercados, e sugeriram custos de empréstimos ainda mais altos para controlar a inflação crescente que está corroendo a poupança e espremendo os lucros das empresas.



Alimentada inicialmente pelo aumento dos preços do petróleo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a inflação se ampliou para tudo, de alimentos a serviços, com leituras de dois dígitos em partes do continente.



Tais níveis não foram vistos em alguns lugares desde o rescaldo da crise do petróleo da década de 1970.



O Banco Nacional Suíço e o Banco Nacional da Hungria pegaram os mercados desprevenidos com grandes passos ascendentes, poucas horas depois de seu homólogo norte-americano, o Federal Reserve, elevar as taxas pela maior quantidade em quase três décadas.

Enquanto isso, o Banco da Inglaterra elevou os custos dos empréstimos em um quarto de ponto esperado pelos mercados.

As medidas ocorrem apenas um dia depois de o Banco Central Europeu ter acordado planos em uma reunião de emergência para conter os custos dos empréstimos no sul do bloco para que ele possa avançar com os aumentos das taxas em julho e setembro.

"Estamos em uma nova era para os bancos centrais, onde a redução da inflação é seu único objetivo, mesmo às custas da estabilidade financeira e do crescimento", disse George Lagarias, economista-chefe da Mazars Wealth Management.



Os maiores movimentos do dia ocorreram na Suíça, onde o SNB elevou sua taxa básica de juros de -0,75% para -0,25%, um passo tão grande que nem um único economista consultado pela Reuters havia previsto.



A primeira alta do SNB desde 2007 não deve ser a última, no entanto, e o banco pode sair do território negativo este ano, disseram alguns economistas.



"A nova previsão de inflação mostra que mais aumentos na taxa básica podem ser necessários no futuro próximo", disse o presidente do SNB, Thomas Jordan, em entrevista coletiva.



O franco suíço saltou quase 1,8% em relação ao euro com a decisão e caminhava para o maior aumento diário desde janeiro de 2015, quando o SNB desvinculou o franco de sua paridade com o euro.

Corda bamba

Em Londres, o Banco da Inglaterra foi mais cauteloso, mas disse estar pronto para agir "com força" para acabar com os perigos de uma taxa de inflação acima de 11%. consulte Mais informação



Foi a quinta vez que o BoE aumentou os custos de empréstimos desde dezembro e a taxa de referência britânica está agora no seu nível mais alto desde janeiro de 2009.



Três dos nove formadores de taxas, no entanto, votaram por um aumento maior, de 50 pontos-base, sugerindo que o banco estará sob pressão para continuar aumentando as taxas, mesmo que o crescimento econômico desacelere acentuadamente.

"Os banqueiros centrais estão oscilando na corda bamba, com a maior preocupação de que aumentar as taxas muito rapidamente possa levar as economias à recessão", disse Maike Currie, diretora de investimentos para investimentos pessoais da Fidelity International.



"O aperto da política monetária é uma ferramenta muito contundente para gerenciar uma situação muito precária."



Apesar da alta, a libra esterlina caiu acentuadamente, já que alguns no mercado apostaram em um movimento maior, devido à alta de 75 pontos-base do Fed na noite anterior. A moeda mais fraca, no entanto, significa inflação importada mais alta e mais pressão para aumentar as taxas. consulte Mais informação



A libra ficou em US$ 1,2085 em relação ao dólar, uma queda de três quartos de por cento no dia.



Enquanto isso, em Budapeste, o banco central húngaro elevou inesperadamente sua taxa de depósito de uma semana em 50 pontos-base para 7,25% em um leilão semanal, também para domar a inflação teimosamente crescente agora em dois dígitos.



Barnabas Virag, vice-presidente do banco, disse que o aumento está longe de ser o último e que o banco vai continuar o seu ciclo de subida das taxas com passos "previsíveis e decisivos" até ver sinais de que a inflação está a atingir o pico, provavelmente no outono.



A alta também ocorre porque a moeda do país perdeu cerca de 7% de seu valor este ano, aumentando ainda mais a inflação por meio de preços de importação mais altos.

