Bancos credores da Oi apontam na Justiça que nova recuperação da empresa é ilegal

247 - Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco apontaram que o pedido de nova recuperação judicial da Oi é ilegal, uma vez que o primeiro processo, encerrado em dezembro, não foi formalmente concluído.

Os bancos contestaram na Justiça a medida cautelar que protegeu a operadora contra resgates antecipados de sua dívida, obtida há duas semanas.

"O que impedirá a companhia de, daqui dois anos, requerer uma quarta recuperação judicial consecutiva — ao modo de aditamento ao plano, como feito no passado— e impor novos e cada vez mais graves prejuízos aos credores?", questionam Caixa e Banco do Brasil.

Nova recuperação permitiria que a empresa "prosseguisse impondo aos seus credores prejuízos atrás de prejuízos, calotes atrás de calotes, inclusive forçando a sua perpetuação no mercado de forma antinatural", dizem.

Os três bancos pedem reconhecimento de incompetência da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que concedeu a proteção, para julgar as contestações. (Com informações da Folha de S. Paulo).

