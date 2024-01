Bancos deixam de oferecer transferências via DOC a partir desta segunda-feira

Além do DOC, as instituições também deixarão de oferecer a Transferência Especial de Crédito (TEC) edit

247 - Instituições associadas à Federação Brasileira de Bancos (Febraban) encerram nesta segunda-feira (15) a realização de transferências via DOC (Documento de Ordem de Crédito), um dos mais tradicionais meios de pagamento bancário. As informações são do G1.

Os agendamentos da modalidade poderão ser feitos até as 22h. De acordo com a Febraban, a extinção definitiva do sistema ocorrerá no dia 29 de fevereiro — data máxima para que os bancos processem as transferências já programadas.

A reportagem ainda indica que, além do DOC, as instituições também deixarão de oferecer a Transferência Especial de Crédito (TEC), que são operações realizadas exclusivamente por empresas para o pagamento de benefícios a funcionários. A medida é válida para pessoas físicas e jurídicas.

