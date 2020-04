Bancos negam crédito a livrarias e alegam que setor está 'acabando'

247 - O jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo, relata que há livrarias que estão tendo pedidos de linhas de crédito negados em bancos. A explicação — inclusive na Caixa — que já se ouviu é que o setor “está acabando” e que, dessa forma, seria arriscado liberar empréstimos agora.

Ele acrescenta que a editora Todavia criou uma seção em seu site para listar as livrarias pelo Brasil que, com as lojas fechadas por causa da Covid-19, estão mantendo serviços de entrega. “A ideia é que, ao fazer seu pedido, você esteja também contribuindo para a sobrevivência desses espaços”.

