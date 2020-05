Bancos poderão dar empréstimo com garantia do FGTS

FGTS poderá ser usado para empréstimos até o limite do saldo existente. Com isso, o trabalhador que receberia o saldo, poderá antecipar o pagamento, mas pagará juros ao banco pelo financiamento edit

247 - As reformas promovidas nas leis trabalhistas retiraram diversos direitos e garantias do trabalhadores. Agora, o governo Jair Bolsonaro vai permitir que os bancos possam ter o FGTS de trabalhadores como pagamento de empréstimos, aumentando o endividamento.

Os trabalhadores que optarem pelo saque-aniversário do FGTS, aquele que permite retiradas anuais na data do aniversário do cotista, poderão antecipar o resgate dos recursos para fazerem empréstimos bancários em 60 dias.

Resolução do Conselho Curador, permite que o cotista ofereça todo o saldo da conta vinculada para obter o máximo de financiamento que puder.

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União em 24 de abril e referendada pelo Conselho Curador, nesta terça-feira (5). A Caixa tem 30 dias para regulamentar a medida e os bancos mais 30 dias para começar a oferecer os empréstimos, com lastro no FGTS.

O FGTS, que foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, gerando uma renda no período de desemprego, agora poderá ser usado para empréstimos até o limite do saldo existente no FGTS. Com isso, o trabalhador que receberia o saldo, poderá antecipar o pagamento, mas pagará juros ao banco que fizer o financiamento.

