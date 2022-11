Bancos públicos oferecerão crédito para regularizar situação das empresas e famílias endividadas, diz Wellington Dias

Apoie o 247

247 – Os bancos públicos terão foco essencial na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se inicia em janeiro de 2023. "Tirar do papel o Desenrola Brasil — programa para permitir o retorno ao crédito de milhões de brasileiros endividados — focar em microempreendedores individuais (MEIs), apoiar programas sociais (como construção de cisternas e cooperativas de catadores), financiar até 3,5 milhões de casas para pessoas de baixa renda e até incentivar a troca de máquinas e equipamentos para reaquecer a indústria estão entre as prioridades que os bancos públicos terão no próximo governo", aponta reportagem de Eliane Oliveira, Fernanda Trisotto e Geralda Doca, publicada no jornal O Globo.

"Os bancos públicos, como aconteceu nos mandatos entre 2003 e 2010, terão papel importante no desenvolvimento econômico e social. Uma missão extraordinária, e o setor privado será chamado (a participar). É crédito para regularizar a situação dos endividados", disse o senador eleito e um dos coordenadores da campanha de Lula, Wellington Dias (PT-PI).

