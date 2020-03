Bancos vão prorrogar vencimentos de dívidas por 60 dias

De acordo com os bancos, a medida é para amenizar os efeitos negativos da pandemia do coronavírus no emprego e na renda edit

247 - A Febraban, federação dos bancos, emitiu comunicado em que informa que o Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e Santander vão prorrogar por 60 dias os vencimentos de dívidas de clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas para os contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados.

"A Febraban e seus bancos associados, sensíveis ao momento de preocupação dos brasileiros com a doença provocada pelo novo coronavírus, vêm discutindo propostas para amenizar os efeitos negativos dessa pandemia no emprego e na renda. Entendem que se trata de um choque profundo, mas de natureza essencialmente transitória", afirmou em comunicado, de acordo com a Reuters.

Ainda não foram divulgados detalhes de como essa medida vai funcionar.