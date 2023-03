Bancos voltam a oferecer consignado após decisão do governo de subir juros para 1,97%

Caixa, Santander, Bradesco e Banco do Brasil informaram que vão retomar a modalidade edit

247 - Os maiores bancos brasileiros anunciaram que vão voltar a oferecer empréstimo consignado para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) logo após o governo federal fixar o teto do juro em 1,97% ao mês.

Caixa, Santander, e Banco do Brasil informaram que vão retomar a modalidade imediatamente ou assim que a nova norma sair no Diário Oficial. O Bradesco informou que retomará nesta quarta-feira (29) os consignados. O Itaú e o C6 disseram ainda estar avaliando a retomada da oferta.

Os bancos haviam suspendido a oferta após o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovar no último dia 13 um teto de 1,70% para o juro mensal da modalidade. A avaliação do setor era de que o teto era insuficiente para remunerar adequadamente os bancos.

Bancos haviam criticado a redução para 1,70% ao mês e dito que não seria possível oferecer a modalidade de empréstimos com esse limite. Até mesmo os bancos públicos Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal pararam de operar a linha.

