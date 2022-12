Bankman-Fried, acusado de fraude 'épica', é libertado sob fiança de $ 250 milhões

Apoie o 247

NOVA YORK, 22 Dez (Reuters) - Sam Bankman-Fried foi libertado em um pacote de fianças de 250 milhões de dólares na quinta-feira (21) enquanto aguarda julgamento sobre o colapso da bolsa de criptomoedas FTX, que um promotor dos Estados Unidos chamou de "fraude de proporções épicas".

Promotores federais em Manhattan acusaram o fundador da FTX de roubar bilhões de dólares em fundos de clientes para cobrir perdas em seu fundo de hedge, Alameda Research.



Bankman-Fried não foi solicitado a entrar com uma apelação na quinta-feira. Ele já havia reconhecido falhas de gerenciamento de risco na FTX, mas disse que não acredita ter responsabilidade criminal. Seu advogado de defesa, Mark Cohen, se recusou a comentar após a audiência no tribunal federal de Manhattan.



O juiz magistrado dos EUA Gabriel Gorenstein marcou a data da próxima audiência de Bankman-Fried para 3 de janeiro de 2023, perante o juiz distrital dos EUA Ronnie Abrams, que cuidará do caso.



Bankman-Fried fundou a FTX em 2019. Um boom nos valores de bitcoin e outros ativos digitais impulsionou a bolsa a uma avaliação de cerca de US$ 32 bilhões no início deste ano, tornando o graduado do Massachusetts Institute of Technology (MIT) bilionário várias vezes, bem como um doador influente para campanhas políticas dos EUA.



Ao conceder-lhe a liberdade pré-julgamento, Gorenstein disse que Bankman-Fried havia "alcançado notoriedade suficiente para que fosse impossível" para ele se envolver em outros esquemas financeiros ou se esconder sem ser reconhecido.



Após a audiência na quinta-feira, o ex-bilionário foi cercado por fotógrafos ao sair do tribunal de Manhattan e entrar em um SUV preto. Ele tinha barba e usava um terno cinza - muito diferente dos shorts e camisetas que ele se tornou famoso por usar em aparições públicas enquanto administrava o FTX.



Nicolas Roos, um promotor, disse a Gorenstein que o pacote de fiança exigiria que Bankman-Fried entregasse seu passaporte e permanecesse em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia. Ele também seria obrigado a passar por tratamento e avaliação regular de saúde mental.



Roos disse que, embora Bankman-Fried tenha cometido uma "fraude de proporções épicas", ele não tinha histórico de fuga e seus ativos financeiros haviam reduzido significativamente.



Bankman-Fried, 30, foi preso na semana passada nas Bahamas, onde morava e onde fica a sede da FTX, cimentando sua queda em desgraça. Ele deixou o país caribenho sob custódia do FBI na noite de quarta-feira.



Cohen disse que concorda com as condições de fiança propostas pelos promotores. Ele observou que os pais de Bankman-Fried --ambos professores da Escola de Direito de Stanford --co-assinariam a fiança e depositariam o patrimônio em sua casa como garantia de seu retorno ao tribunal. Ambos compareceram à audiência.

"Meu cliente permaneceu onde estava, não fez nenhum esforço para fugir", disse Cohen.

A fiança visa garantir que, se Bankman-Fried fugir, o governo poderá confiscar os bens da família --incluindo sua casa em Palo Alto --até US$ 250 milhões. A Reuters não conseguiu determinar o patrimônio líquido total da família.



Bankman-Fried disse em uma conferência no New York Times em 30 de novembro, após o colapso da bolsa, que tinha US$ 100.000 em sua conta bancária.

'NOTORIEDADE SUFICIENTE'

Usando restrições nas pernas, Bankman-Fried sentou-se ao lado de seus advogados e acenou com a cabeça quando o juiz o informou que, se ele não comparecesse ao tribunal, um mandado de prisão seria emitido. Gorenstein disse que as condições também incluem monitoramento eletrônico por meio de um dispositivo a ser instalado antes de ele deixar o tribunal e a proibição de abertura de novas linhas de crédito ou negócios.



Ele falou apenas quando Gorenstein perguntou se ele entendia as condições de sua libertação e que poderia ser acusado de um crime adicional se não comparecesse ao tribunal.



"Sim, eu sei", respondeu Bankman-Fried.



As preocupações com a mistura de fundos entre a FTX e a Alameda levaram a uma enxurrada de retiradas de clientes no início de novembro, forçando a bolsa a declarar falência em 11 de novembro.



Roos disse que as provas no julgamento consistiriam em depoimentos de "múltiplas testemunhas cooperantes", bem como milhares de páginas de comunicações escritas.



Poucas horas depois que o avião de Bankman-Fried decolou das Bahamas, Damian Williams, o principal promotor federal em Manhattan, anunciou que dois dos associados mais próximos de Bankman-Fried --a ex-CEO da Alameda Caroline Ellison e o co-fundador da FTX Gary Wang --se declararam culpados e estavam cooperando com os promotores.



Detalhes da cooperação foram mantidos em sigilo até que Bankman-Fried deixou as Bahamas, de acordo com documentos judiciais arquivados na quinta-feira.

