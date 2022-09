Banqueiro André Esteves diz que Lula vai trazer alegria e paz para o Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - O banqueiro André Esteves, do BTG, afirmou que o candidato do PT à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode "trazer sua leveza, alegria, paz" para o Brasil. "Todas as camadas da sociedade horizontalmente, verticalmente, todos esperam paz", disse o banqueiro nessa terça-feira (27) no jantar entre o petista e empresários. O evento foi articulado pelo Grupo Esfera. As declarações do banqueiro foram publicadas nesta quarta-feira (28) pela coluna de Mônica Bergamo.

Segundo Esteves, é preciso "consertar aquilo que não está funcionando". "Conquistas que começaram lá atrás. Quando a gente troca de governo, a gente nunca deve esquecer que vive no mesmo Estado, na mesma sociedade. Então vamos manter as nossas conquistas, que muitas vezes não são do governo atual, são muito mais amplas, de uma sequência de atitudes, de decisões, de consenso, que foram criadas pela sociedade", continuou.

"Acho que a principal informação é que todo mundo apoia uma agenda que dê apoio à sociedade, que apoie os mais vulneráveis e reduza a desigualdade. E todo mundo gostaria de ver a gente melhorar o que precisa, e precisa profundamente, e, de novo, manter aquilo que está funcionando na sociedade. E que muitas vezes vem de um passado de consensos que foram criados desde o seu governo, do governo FHC e de outros governos para trás", acrescentou.

Eleições

A aposta na vitória do ex-presidente Lula nesta eleição foi "unânime" entre os empresários que participaram do jantar.

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (28), mostrou que Lula venceria a eleição no primeiro turno. Os números do Ipec (ex-Ibope), divulgados na última segunda-feira (26), também apontaram vitória do petista em primeiro turno.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.