Banqueiro que elogiava Paulo Guedes dá a "receita" para que Lula tenha confiança dos abutres da Faria Lima

247 – O banqueiro Ricardo Lacerda, fundador da BR Partners e que defendeu entusiasmadamente Paulo Guedes, que fracassou no comando da economia brasileira, ofereceu uma "receita" para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha a confiança do chamado "mercado" financeiro. "Para ter a confiança do mercado, o Lula vai precisar manter claríssima distância de gente com Gleisi, Mantega e Mercadante. Sem falar em Dilma, obviamente. Se não quiser o mercado, basta zerar o déficit público. Governo que não precisa de mercado tem superávit", disse ele, segundo a coluna de Lauro Jardim .

No início do governo, Ricardo Lacerda aplaudia com entusiasmo Paulo Guedes, afirmando que tudo tem que ser privatizado: Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Ele também projetava um crescimento entre 3% e 4% no final do governo Bolsonaro. Hoje, a Faria Lima projeta um crescimento abaixo de 0,3% para este ano, um dos piores desempenhos do planeta. Hoje o Brasil está com uma das moedas mais desvalorizadas do planeta e a Bovespa tem um dos piores desempenhos do mundo.

