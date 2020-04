Base de apoio do governo acabou, diz grupo de empresários bolsonaristas

"Eu me sinto absolutamente traído como eleitor. Acho que todos que acreditaram no discurso do combate à corrupção se sentem traídos", afirmou o presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kanner, após Sérgio Moro deixar o cargo. Com atuações políticas como juiz e como ministro, Moro pediu para sair após a exoneração de Maurício Valeixo da PF edit

247 - O presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kanner, grupo de empresários que vinha apoiando Jair Bolsonaro desde o início do mandato, afirmou ter sentido uma "decepção absoluta" após a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça e que o presidente perdeu sua base de apoio. Os relatos foram publicados na coluna Painel.

"Eu me sinto absolutamente traído como eleitor. Acho que todos que acreditaram no discurso do combate à corrupção se sentem traídos", diz Kanner. "Não é apenas a saída do Moro, que já seria um baque muito grande. Mas as acusações que o Moro fez abalam qualquer confiança que a gente poderia ter no presidente", diz ele.

"Ele falou que não assinou a desoneração, ou seja, ele ficou sabendo pelo Diário Oficial. Esse 'a pedido' também foi uma mentira pelo que falou. [Bolsonaro] Pedir para ter acesso a relatórios, isso é gravíssimo. Estou incrédulo", acrescentou ele em referência ao fato de Moro não ficar sabendo da exoneração de Maurício Valeixo da Diretoria-Geral da Polícia Federal.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.