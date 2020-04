Bastante nervoso, Bolsonaro anuncia que vai sancionar auxílio para trabalhadores ainda hoje

Jair Bolsonaro convocou uma entrevista coletiva às pressas no início da tarde desta terça-feira (1) para anunciar que vai sancionar ainda hoje o auxílio de R$ 600 a trabalhadores autônomos e informais, entre outras medidas econômicas, para enfrentar a crise causada pela pandemia edit

Plinio Teodoro, Revista Fórum - Demonstrando bastante nervosismo, Jair Bolsonaro convocou uma entrevista coletiva às pressas no início da tarde desta terça-feira (1º) para anunciar que vai sancionar ainda hoje o projeto para auxílio de R$ 600 a trabalhadores autônomos e informais, além de medidas econômicas para enfrentar a crise causada pela pandemia de coronavírus.

“No dia de hoje anunciaremos a sanção do projeto de auxilio emergencial onde, ao todo, 54 milhões de pessoas serão atendidaas”, anunciou Bolsonaro.

O presidente ainda afirmou que até esta quinta-feira (2), o governo vai enviar para o Congresso três medidas provisórias visando a manutenção do emprego: um de caráter trabalhista, para preservação do emprego, e um crédito para empresas pagarem os funcionários, além da liberação de recursos do fundo de participação dos Estados e Municípios.

