Bolsocaro: batata, cebola e leite são os itens que mais aumentaram de preço no supermercado

O levantamento analisou uma cesta básica com 35 produtos mais consumidos. Entre janeiro e junho de 2022, a cesta acumulou alta de 10,41%, atingindo R$ 773,44 em junho edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (11) pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) revela que no primeiro semestre de 2022, os produtos com as maiores altas de preço em supermercados foram batata (55,81%), cebola(48,13%), leite longa vida (41,77%), feijão (40,97%) e queijo muçarela (36,1%), revela o jornal Folha de S. Paulo.

O levantamento analisou uma cesta básica com 35 produtos mais consumidos como alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza. Entre janeiro e junho de 2022, a cesta acumulou alta de 10,41%, atingindo R$ 773,44 em junho.

Entre os produtos de limpeza, o sabão em pó teve destaque. Foi registrado aumento de 13,4%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa revela ainda que, para não ficar sem levar um produto para casa, muitas famílias acabam optando por levar marcas próprias dos supermercados ao invés de marcas tradicionais (34%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.