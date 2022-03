BC libera consulta de valores a receber para nascidos depois de 1983

Desta segunda (21/3) até sexta-feira (25/3) será possível realizar o agendamento. No sábado (26/3) haverá repescagem edit

Metrópoles - O Banco Central (BC) liberou, nesta segunda-feira (21/3), as consultas aos valores “esquecidos” nos bancos ao grupo de pessoas nascidas depois de 1983. Para os nascidos antes desse período, a liberação já foi feita nas semanas anteriores.

De segunda até sexta-feira (25/3), será possível realizar o agendamento, no sistema chamado Valores a Receber, para resgate dos valores deste grupo de pessoas. Os usuários também poderão entrar no sistema no sábado (26/3), em uma repescagem.

Segundo o órgão, ao todo, os brasileiros têm aproximadamente R$ 8 bilhões “esquecidos” nos bancos. No primeiro momento, R$ 3,9 bilhões estarão disponíveis para devolução para 28 milhões de pessoas e empresas com saldos residuais. As próximas fases, então, possibilitarão o resgate dos R$ 4,1 bilhões restantes.

