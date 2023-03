BC libera pagamento com cartões de crédito e débito por WhatsApp

Início das transações por meio do aplicativo deve ser comunicado com antecedência mínima de 30 dias edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O Banco Central (BC) decidiu retirar as medidas que impediam a realização de transações de compra com cartões de crédito, débito e pré-pago por meio do WhatsApp no Brasil, informou a autarquia nesta quinta-feira (2).

Até então, era possível apenas a utilização do WhatsApp para transferências de recursos entre indivíduos.

O BC ainda determinou que o início das transações de pagamento por meio do aplicativo WhatsApp "deve ser comunicado pelos instituidores a todos os participantes de seus arranjos de pagamento com antecedência mínima de 30 dias", segundo comunicado.

A liberação veio através da cessação completa de medidas coercitivas aplicadas à Mastercard e à Visa, que suspendiam essa modalidade no país.

Mark Zuckerberg, presidente da Meta, empresa dona do WhatsApp, Facebook e Instagram, repercutiu o anúncio em publicação no Instagram, dizendo: "animado para lançar isso em breve".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.