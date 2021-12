BC prepara real digital para 2022

Apoie o 247

247 - O Banco Central lançou na semana passada um laboratório para avaliar projetos com o "real digital", e prevê testes específicos a partir de 2022. O anúncio vem na esteira do sucesso do Pix e da tecnologia blockchain.

Programar uma geladeira inteligente para comprar produtos sozinha, baratear a criação de contratos de empréstimos personalizados e integração com sistemas de pagamentos internacionais são algumas das novas fronteiras estudadas pelo BC.

O novo serviço tende a demorar mais que o Pix para chegar nas mãos do consumidor, devido à dificuldade de desenvolvimento do novo ambiente financeiro.

“É quase como se estivéssemos fazendo mais um sistema financeiro para funcionar acoplado ao que temos hoje”, destaca o coordenador dos trabalhos sobre o real digital no BC, Fabio Araujo.

Diferentemente das criptomoedas, o real digital não será descentralizado. A moeda será controlada pelo BC e será reconhecida oficialmente como moeda brasileira.

“Muitos bancos centrais pretendem melhorar o sistema de pagamentos ou trazer acesso aos não bancarizados. Não é o caso do Brasil, que já tem o Pix. O BC quer uma maior eficiência de troca em um mundo digital”, explica Marcos Viriato, presidente da Parfin, fintech global de criptomoedas. (Com informações do Estadão).

