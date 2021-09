Beluzzo propõe pacto com a sociedade para retirar Bolsonaro por razões psiquiátricas

Professor e economista coordena, junto com o professor José Carlos Assis, um pacto com razões para se retirar Jair Bolsonaro do poder. Entre os motivos, os economistas acrescentam o seguinte componente: “condições psiquiátricas para exercer a presidência da República” edit

247 - O professor e economista Luiz Gonzaga Belluzzo, junto com o professor José Carlos de Assis, assina nota em que conclama a sociedade civil para estabelecer um “Pacto Social pela Democracia”. Fala explicitamente da urgência de se retirar Bolsonaro do poder e, para isto, expõe motivos políticos e de natureza social, como o agravamento da crise econômica, ambiental e a penúria que coloca pobres X ricos. Porém, acrescenta ao cardápio um outro componente: “condições psiquiátricas para exercer a presidência da República”. Segue abaixo a nota na íntegra.

NOTA PARA A IMPRENSA - CONVOCAÇÃO PARA O PACTO SOCIAL

Sob coordenação dos professores José Carlos de Assis e Luiz Gonzaga Belluzzo, está sendo articulado, no âmbito da sociedade civil, um Pacto Social em defesa da democracia, pela deposição de Jair Bolsonaro - inclusive por falta de condições psiquiátricas para exercer a Presidência da República, fato reconhecido até por leigos -, contra a aceleração do custo de vida e pela estabilização dos preços e a retomada da economia.

Os articuladores têm entrado em contato com lideranças principais da sociedade civil, que estão consultando suas diretorias e suas bases para adesão ao Pacto. No caso do presidente da CNBB, dom Walmor Oliveira de Azevedo, eles consideram como uma adesão implícita ao Pacto Social a nota pública firme e corajosa por ele lançada na semana passada, em defesa da democracia e condenando firmemente o armamentismo da população, convocado pelo próprio presidente da República.

O professor José Carlos de Assis, que coordenou a elaboração de vários documentos justificando a convocação imediata do Pacto, observa que a iniciativa converge com esforços mundiais para enfrentar crises simultâneas que não afetam apenas o Brasil, mas todo o planeta. É o caso das crises ambiental, energética, urbana, de terrorismo, de segurança pública, acentuando desigualdades de renda e de riqueza que, até esse momento, opõem ricos e pobres em nível pessoal e nacional.

No caso brasileiro, a essas crises se superpõem a crise da aceleração do custo de vida e as crises políticas e institucionais. Estas são promovidas no nível mais alto do governo pelo próprio Presidente da República, que se mostra completamente indiferente a elas, enquanto investe num projeto pessoal de instituição de um regime fascista no país. Os promotores do Pacto Social sustentam que há urgência em retirar do caminho, para que as crises sejam enfrentadas, seu promotor maior.

É fato que o caminho da institucionalidade deve ser seguido até suas últimas consequências. Se o Presidente for deposto por vias legais, o Vice terá que assumir seu lugar, mesmo que, eleito por uma chapa suspeita de crime eleitoral, carregue a marca comum de uma ilegalidade. Não é o momento, porém, se introduzirmos um elemento adicional de desmonte de nossa institucionalidade. Urge pactuar também com o Vice.

Junto com Bolsonaro, o neoliberalismo que nos conduziu até esses últimos três anos trágicos, ao longo de várias presidências, à maior crise econômica e social de nossa história, está moralmente morto. Ninguém ousará pretender ressuscitá-lo. A forma de garantir isso é consultar a consciência profunda de toda a sociedade através do Pacto. Ela já está clamando, pelas pesquisas de opinião, que não mais suporta suas consequências. Falta apenas materializar isso em eleições livres e limpas.

Depor um presidente da República não é tarefa fácil. O processo de impeachment, mais do que justificado pela CPI da Covid do Senado, pode arrastar-se por meses. A violência está fora de questão: os oposicionistas não aceitaram a convocação de Bolsonaro para o enfrentamento de rua com bandos de apoiadores, motoqueiros e caminhoneiros armados, evitando assim a convulsão social que poria em marcha o plano de intervenção militar. O Exército ativo sabe que, se entrar no jogo a favor de um presidente fracassado, arrisca-se a se dividir.

Há outros caminhos para a deposição. O Presidente, em seus discursos na data da Pátria, avisou que jamais sairá do Planalto para a prisão. Esqueceu-se de dizer que a decisão para mandá-lo para a cadeia não é dele, mas de autoridade competente. Também disse que só sairá de lá morto, mas isso só se Deus quiser. Talvez Deus queira, mas espera que façamos algo antes. Pode apelar para o suicídio. Isso, porém, Bolsonaro não fará. Ele não tem a honra e nem a coragem de Getúlio. Suicídio não é para covardes. É para os que demonstram coragem ante o desconhecido.

Mas há ainda, diz o professor Assis, duas últimas saídas. Ou o golpe paraguaio - similar ao aplicado, por decisão soberana do Congresso, contra o presidente progressista paraguaio, Fernando Lugo, numa articulação parlamentar fulminante de 24 horas -, ou um parecer técnico de psiquiatras reconhecendo o que até os leigos sabem, ou seja, que Bolsonaro é um psicopata, o que exige uma decisão de seu afastamento, mesmo que tardia, por parte do Congresso Nacional.

Como não somos Deus nem temos decisão sobre vida e morte, observa o professor, não podemos tirar Bolsonaro morto do Planalto. Podemos, porém, ajudar na formulação de alguma das alternativas acima mencionadas. Isso depende, em primeira mão, das lideranças da sociedade civil que estão sendo convocadas para a videoconferência do Pacto na manhã desta quarta-feira. A decisão final, porém, será do povo, na medida em que, reagindo às crises que afetam literalmente a toda a coletividade, faça uma inédita assembleia virtual para forçar o Congresso Nacional a derrubar Bolsonaro e por um fim no neoliberalismo no Brasil.

Aliados explícitos ou acobertados de Jair Bolsonaro articulam nas sombras um plano para salvá-lo das bravatas com que, conscientemente, atacou o Supremo Tribunal Federal, seus ministros e a Constituição. Querem naturalizá-las como um arroubo verbal provocado pelo entusiasmo de colocar-se à frente de duas multidões, uma em Brasília e outra em São Paulo. É um engodo. Há por detrás disso um projeto de poder cujo único objetivo é tirar a oportunidade de o povo pronunciar-se pela transição do poder nas próximas eleições.

Na verdade, querem a manutenção de um projeto que fracassou redondamente e levou o país a uma escalada do custo de vida puxada pelos preços da energia, justamente por ação política de estatais sob controle neoliberal nas áreas da Petrobrás e da Eletrobrás. Deixaram que o livre mercado levasse aos céus os preços dos alimentos, num processo inflacionário que castiga sobretudo os pobres. Promoveram o desemprego, o subemprego e a miséria absoluta. Será que querem mais?

Os próprios articuladores do Pacto respondem: já não há unidade sequer na classe dominante para manter a política de Guedes/Bolsonaro. A Febraban ataca publicamente a regressiva Fiesp, o agronegócio se divide entre os que apoiam e os que negam a democracia, os caminheiros, antes fanáticos bolsonaristas, brigam entre si. Do lado do povo só extremistas tontos pregam uma saída pela violência. A maioria esmagadora quer Bolsonaro fora, mas sem mortos. Sabe – finaliza Assis – que as crises nos põem no mesmo barco. Ou reagimos juntos, ou afundamos todos. Enfim, conclui, estamos entrando na era do Pacto, ou na Idade de Cooperação.