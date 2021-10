Beneficiários do Bolsa Família podem ter perdas com o Auxílio Brasil

Apoie o 247

247 - O Auxílio Brasil, programa anunciado pelo governo Bolsonaro para substituir o Bolsa Família, deve deixar mais 5,4 milhões de famílias de fora da promessa de aumento no valor do benefício, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.

O número corresponde a 37% dos 14,7 milhões de atuais beneficiários da política social.

Para compensar as perdas, o governo deve oferecer um “benefício compensatório de transição”, no mesmo valor da diferença. No entanto, em virtude dos reajustes, esse benefício pode ser reduzido, levando as famílias a passar alguns anos com o valor da ajuda congelado.

De acordo com a reportagem, a redução compensada pelo benefício temporário fica entre R$ 10 e R$ 173. “Para 50% das famílias mais afetadas, a diminuição do valor do benefício será de até R$ 46”, diz o parecer.

