Bernardo Guimarães: "a melhor opção é Lula"

247 - O economista e professor da FGV Bernardo Guimarães, em coluna no jornal Folha de S. Paulo, reconhece que a melhor opção para o Brasil é a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que oferece mais esperança do que um segundo mandato de Jair Bolsonaro (PL).

O economista pontuou critérios que favorecem Lula e desfavorecem Bolsonaro. Segundo o economista, no quesito econômico, Lula é o que mais atende aos seus anseios enquanto adepto de políticas liberais. "Gostaria de um governo que cortasse o déficit fiscal, realizasse reformas microeconômicas para gerar mais eficiência na economia e cuidasse das instituições. Por esses critérios, Lula vence com folga, ainda que fique longe do que eu desejaria”, descreve o economista.

Guimarães destaca que, se reeleito, Bolsonaro poderá repetir o que fez no primeiro mandato, de desleixo com a economia na parte fiscal e sem autonomia do Ministério da Economia.

“No primeiro ano de mandato de Bolsonaro teve reformas importantes. A crise da Covid-19 em 2020 forneceu bons motivos para aumentar os gastos. Mas, desde então, a política econômica tem sido caracterizada por desleixo na parte fiscal, ausência de reformas e intervencionismo excessivo. A PEC que torra dezenas de bilhões de reais em gasolina às vésperas da eleição é a cereja nesse bolo. Ao que tudo indica, Bolsonaro em um próximo mandato continuará mandando no ministro da Economia. O prospecto não é bom”, pontua.

Sobre Lula, Guimarães acredita que o petista “parece buscar algo parecido com seu primeiro mandato e está politicamente forte, dentro do PT, para suportar pressões em contrário. Ainda assim, muitas das demandas do partido terão que ser atendidas. Seu eventual governo será menos liberal e reformista do que eu gostaria, mas fornece mais esperança que um governo Bolsonaro”, finalizou.

O economista finaliza apontando que Lula tem capacidade de ser o “presidente de um país inteiro”, diferentemente de Bolsonaro, que “semeou desunião”.

