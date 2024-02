BID apoiará programa de investimentos verdes do Brasil com total de US$ 5,4 bilhões

Segundo o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfajn, o objetivo da iniciativa é aumentar investimentos e contribuir para a mudança ecológica do Brasil edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o brasileiro Ilan Goldfajn, disse nesta segunda-feira que a instituição vai colaborar para o novo programa de investimentos verdes do Brasil com 3,4 bilhões de dólares em derivativos e 2 bilhões de dólares via linha de crédito.

Em entrevista coletiva ao lado de autoridades do Banco Central e do governo brasileiro, Goldfajn disse que o objetivo dessa iniciativa é aumentar investimentos e contribuir para a mudança ecológica do Brasil.

continua após o anúncio

O programa Eco Invest Brasil, anunciado nesta segunda-feira, vai oferecer proteção cambial para investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: