Biden diz que investidores de banco que faliu perderão dinheiro: "é assim que o capitalismo funciona"

Reuters - O presidente Joe Biden declarou o sistema bancário dos Estados Unidos "seguro" e prometeu regulamentação bancária mais rígida, depois que os reguladores dos EUA foram forçados a intervir com uma série de medidas de emergência após o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, ameaçando desencadear uma crise mais ampla crise.

"Os americanos podem confiar que o sistema bancário é seguro. Seus depósitos estarão lá quando você precisar deles", disse Biden.

Os gerentes dos bancos serão demitidos, observou Biden, e os investidores perderão dinheiro. "Eles assumiram um risco conscientemente, e quando o risco não compensou, seus reguladores perderam seu dinheiro. É assim que o capitalismo funciona", disse ele.

Biden também prometeu uma nova regulamentação após a maior falência de um banco dos EUA desde a crise financeira de 2008. Parte da lei Dodd Frank aprovada após a crise para evitar uma repetição foi revogada pelos republicanos sob o ex-presidente Donald Trump, observou ele.

"Vou pedir ao Congresso e aos reguladores bancários que fortaleçam as regras para os bancos, para tornar menos provável que esse tipo de falência aconteça novamente e para proteger os empregos americanos como uma pequena empresa", disse ele. Biden enfrenta um Congresso dividido, o que pode dificultar a aprovação de novas regras mais duras. No entanto, republicanos e democratas criticaram os gerentes de bancos do Vale do Silício.

Sua equipe econômica trabalhou com os reguladores no fim de semana nas medidas, que incluíam garantia de depósitos em ambos os bancos, criação de um novo mecanismo para dar aos bancos acesso a fundos de emergência e facilitar os empréstimos do Federal Reserve em emergências.

As medidas enviaram ondas de alívio ao Vale do Silício, mas uma recuperação de alívio durou pouco, pois a crise testou a confiança no sistema financeiro dos EUA e persistiu o medo de que as consequências abalassem os mercados globais.

