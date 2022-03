Biden irá revogar status de "nação mais favorecida" para a Rússia em relações comerciais com os EUA

Medida, que conta com o apoio da União Européia e dos países do G7, deverá ser anunciada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, nesta sexta-feira edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , deverá anunciar nesta sexta-feira (11), juntamente com o G7 e a União Europeia, a revogação do status de "nação mais favorecida" para a Rússia , que permite a manutenção de relações comerciais normais permanentes nos EUA, em função do conflito na Ucrânia. A informação é da CNN International.

A implantação da medida, porém, necessita de um ato do Congresso e a expectativa é que cada país adote a iniciativa conforme seus próprios processos nacionais. Ainda conforme a reportagem, na quinta-feira “as negociações bipartidárias no Senado estavam tomando forma para tomar medidas mais agressivas sobre o status comercial da Rússia – depois que a Casa Branca efetivamente abrandou o projeto de lei aprovado pela Câmara que proíbe a importação de petróleo, gás natural e carvão russos para os EUA”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: