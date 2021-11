Biden vai assinar projeto de infraestrutura de US$ 1 trilhão

Apoie o 247

Reuters - Precisando de um impulso político, o presidente Joe Biden vai assinar um projeto de infraestrutura de US $ 1 trilhão na segunda-feira, em uma cerimônia que deve atrair democratas e alguns republicanos que foram fundamentais para a aprovação da legislação.



A medida deve criar empregos em todo o país ao distribuir bilhões de dólares aos governos estaduais e locais para consertar pontes e estradas em ruínas e expandir o acesso à Internet de banda larga para milhões de americanos.

A Casa Branca disse no domingo que Biden nomeou o ex-prefeito de Nova Orleans, Mitch Landrieu, para supervisionar a implementação do esforço de infraestrutura.



Além disso, Biden assinou uma ordem executiva antes da cerimônia determinando que os materiais feitos nos Estados Unidos terão prioridade em projetos de infraestrutura, informou a Casa Branca. Também estabeleceu uma força-tarefa composta por altos funcionários do Gabinete para orientar a implementação da legislação.

A cerimônia, programada para ser realizada no gramado sul da Casa Branca para acomodar uma grande multidão, representa um caso cada vez mais raro em que membros de ambas as partes estão dispostos a se unir e comemorar uma conquista bipartidária.



O projeto tornou-se um pára-raios partidário, com os republicanos reclamando que os democratas que controlam a Câmara dos Representantes atrasaram sua aprovação para garantir o apoio do partido à política social de Biden de US $ 1,75 trilhão e à legislação de mudança climática, que os republicanos rejeitam.

Os 13 republicanos da Câmara que romperam as fileiras com seu partido para apoiar a medida foram visados ​​pelo ex-presidente Donald Trump e alguns de seus próprios colegas.



O líder republicano do Senado, Mitch McConnell, que votou a favor do projeto, disse a Louisville, rádio WHAS de Kentucky, na semana passada, que ele não compareceu à cerimônia de assinatura porque tem "outras coisas que tenho que fazer".

A frase "semana de infraestrutura" se tornou o ponto alto de Washington durante os quatro anos de Trump na Casa Branca, quando os planos de se concentrar em investimentos em estradas, ferrovias e outros transportes da América foram repetidamente descarrilados.



Agora é Biden quem precisa de um impulso positivo enquanto luta para lidar com o aumento da inflação e os altos preços da gasolina, que contribuíram para a queda em seus índices de aprovação. O presidente democrata e seu partido estão ansiosos para mostrar que podem avançar em sua agenda antes das eleições de novembro de 2022, quando os republicanos buscarão retomar o controle das duas câmaras do Congresso.

