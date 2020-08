Bitcoin se valoriza e passa a valer mais de US$ 12 mil

Sputnik – O preço da criptomoeda bitcoin chegou a US$ 12 mil pela primeira vez desde agosto do ano passado, segundo mostraram dados de negociação deste domingo (2).

O bitcoin estava em US$ 11.918 às 1h03 de hoje (2), de acordo com dados da CoinMarketCap. Na plataforma de negociação de câmbio de criptomoeda da Binance, seu valor estava aumentando em 5,41%, a US$ 11.980.

​Durante as primeiras horas do pregão deste domingo (2), o preço do bitcoin atingiu a marca de US$ 12 mil pela primeira vez desde 9 de agosto de 2019, mas o seu valor voltou a cair em seguida.

"​Há momentos na jornada #Bitcoin que podem ser solitários. Seus amigos pensam que você é louco, as pessoas o ridicularizam. Mas estamos entrando em um período de tempo em que novamente os Bitcoiners serão considerados as pessoas mais inteligentes da sala", disse Tyler Winklevoss, um dos grandes investidores na criptomoeda.

