Bitcoin ultrapassa US$ 30 mil pela primeira vez

247 - O valor do bitcoin - a maior criptomoeda do mundo - ultrapassou, no sábado, 2, os US$ 30 mil pela primeira vez em sua história. O bitcoin chegou a valer US$ 31.502,77 ao longo do dia, de acordo com dados da agência Bloomberg.

O recorde já havia sido atingido no dia 16 de dezembro ao ultrapassar US$ 20 mil. Na semana anterior, porém, a criptomoeda registrou forte desvalorização, chegando a tocar o nível de US$ 16.200.

Um dos fatos que impulsionou o bitcoin foi o Paypal lançar uma linha de compra vendendo a criptomoeda, que não está vinculada a nenhum ativo ou economia nacional.

Criado por uma rede anônima em 2008, é totalmente descentralizado e não depende de nenhuma instituição. Em troca, seu valor sofre altos e baixos em gigantescas alterações, diante da especulação financeira do mercado.

