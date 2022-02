Bloomberg: bancos chineses limitam financiamento para aquisições de matérias-primas russas

As medidas foram adotadas por ICBC e Bank of China, reportou a Bloomberg, citando fontes não identificadas edit

Apoie o 247

ICL

247, com RT - As maiores instituições financeiras públicas chinesas estão limitando financiamento para aquisições de matérias-primas russas sob a ameaça de serem sancionadas pelos Estados Unidos e seus aliados em razão do conflito na Ucrânia.

As medidas foram adotadas por ICBC e Bank of China, reportou a Bloomberg, citando fontes não identificadas. As instituições podem perder acesso a dólares americanos caso contrariem.

>>> China pede novo mecanismo de segurança na Europa, com o fim da mentalidade da Guerra Fria

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira, 25, a China se absteve na votação da resolução da Organização das Nações Unidas que condena a "agressão" russa contra a Ucrânia, que foi vetada pela Rússia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE