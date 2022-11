Bloqueios terroristas nas estradas geram falta de ração para aves e suínos: 'há risco de canibalização'

Representante do setor diz que 45% da capacidade de abate de frangos já está parada, devido à dificuldade de transporte das aves vivas para abatedouros edit

247 - Os bloqueios nas estradas de todo o país, realizados por terroristas bolsonaristas inconformados com o resultado da eleição presidencial, já afetam o abastecimento de ração para aves e suínos.

"O setor de avicultura alerta que a situação nas granjas brasileiras é emergencial e pode faltar ração para as aves já a partir desta quinta-feira (3), caso as rodovias não sejam desobstruídas", informa reportagem da BBC News Brasil. "Segundo um alto representante do setor, 45% da capacidade de abate de frangos já está parada nesta quarta, devido à dificuldade de transporte das aves vivas para os abatedouros".

Há o temor de que as aves, com fome, passem a se canibalizar. Um abate sanitário teria que ser colocado em prática para evitar a situação.

O abate sanitário também pode ser necessário em relação aos suínos, o que gera também um problema de descarte dos corpos. "Um suíno, para você ter uma ideia, é maior que uma pessoa. Só Santa Catarina, que está totalmente fechada nesta quarta-feira, abate 25 mil suínos por dia. Se você não consegue abater e os suínos não conseguem receber comida, onde você vai enterrar esse bichos se você não conseguir abater nos frigoríficos? Pensa bem, são 25 mil animais, se não tem comida, eles começam a se canibalizar. Você não vai deixar um bicho sofrer se canibalizando, tem que matar. Se você matar, você tem que enterrar, porque é um corpo. Não pode deixar o bicho morrendo dentro da pocilga ou do aviário, tem que abater. Então esse é o grande risco que corremos se essas manifestações seguirem muito tempo, explica um porta-voz do setor avícola.

