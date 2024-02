BNDES adere a movimento por equidade racial nas empresas

Segundo Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, essa iniciativa reafirma o compromisso do banco com a diversidade e a inclusão edit

247 – O BNDES anunciou sua adesão ao MOVER - Associação Civil do Movimento de Equidade Racial, tornando-se o primeiro órgão público a participar da iniciativa. O MOVER já possui 49 empresas associadas, com um total de 1,3 milhão de colaboradores. O objetivo da associação é compartilhar boas práticas e acelerar processos de diversidade, equidade e inclusão já implementados pelas empresas membros.

A iniciativa busca promover a equidade racial no mercado corporativo através da capacitação de profissionais, conexão com vagas de emprego, formação de lideranças e conscientização dos colaboradores. A meta coletiva do MOVER é alcançar 3 milhões de oportunidades e formar 10 mil lideranças negras até 2030.

A adesão do BNDES possibilitará a realização de um censo sobre a diversidade dentro do banco, seguido por rodadas de letramento. Além disso, o BNDES aplicará uma ferramenta para medir o grau de equidade dentro da instituição.

Segundo Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, essa iniciativa reafirma o compromisso do banco com a diversidade e a inclusão. Ele ressalta que a parceria com a iniciativa privada pode contribuir para a criação de novas políticas de acesso ao crédito para a população, uma demanda crescente na sociedade civil e entre as empresas que já possuem programas de diversidade.

O MOVER conta com a participação de empresas como Alcoa, Aliansce Sonae, Align, Ambev, Americanas, Arcos Dorados-McDonald’s, Atento, Bain & Company, BRF, Cargill, Coca-Cola Brasil, Colgate-Palmolive, CSN, Danone, Descomplica, DHL Supply Chain, Diageo, Disney, EF, General Mills, Gerdau, GPA, Grupo Boticário, Grupo Carrefour Brasil, Heineken, JBS, Kellogg, Klabin e Kraft Heinz.

