BNDES anuncia linha de financiamento em dólar para exportadores

247 - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou nesta terça-feira (25) que agroexportadores terão um financiamento de R$ 1 bilhão. A taxa de juros será 7,5% para 120 meses e haverá 24 meses de carência. A intenção é que a linha entre em vigor na segunda-feira (1/5) no Agrishow - uma das maiores feiras agrícolas do mundo - em Ribeirão Preto (SP).

"Como ele vai contrair dívida indexada ao dólar, se ele perde numa ponta ele ganha na outra. Se o dólar se desvaloriza, melhora a rentabilidade da exportação, mas encarece a dívida. Se o real se aprecia, é o inverso", disse Mercadante.

"Os exportadores da agricultura que têm recebíveis em dólar vão poder operar para a compra de máquinas, equipamentos, instrumentos para irrigação. Não pode ter desmatamento ilegal. Monitoramos e quem desmata ilegalmente não terá acesso à linha", afirmou.

