BNDES anuncia mais R$ 3 bilhões para crédito pelo Plano Safra

Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante destaca a importância do banco como um dos principais apoiadores do setor agropecuário edit

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou hoje a disponibilização de mais R$ 3 bilhões para operações de crédito no âmbito dos programas do Plano Safra 2023-2024. Com essa medida, o total de recursos ainda disponíveis nos diferentes Programas Agropecuários do Governo Federal (PAGF) a serem repassados pelo Banco atinge a marca de R$ 8,5 bilhões, com prazo de utilização até junho de 2024.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destaca a importância do banco como um dos principais apoiadores do setor agropecuário. Ele ressalta que, em colaboração com o Governo do presidente Lula, estão empenhados em disponibilizar recursos extras para produtores rurais, cooperativas e agricultores familiares. No Plano Safra 2023-2024, o BNDES já aprovou um montante expressivo de R$ 18,2 bilhões e atendeu a mais de 99 mil clientes por meio de operações indiretas, realizadas pela rede de agentes financeiros credenciados.

"Os produtores rurais precisam estar atentos, pois os recursos desta linha, repassados para as instituições credenciadas, estão próximos de serem completamente utilizados. Além do Plano Safra, o BNDES oferece soluções próprias para garantir a oferta de crédito ao setor agropecuário durante todo o ano, como o BNDES Crédito Rural, que já soma R$ 4,2 bilhões em operações aprovadas nesta safra", alerta Mercadante.

Os recursos do Plano Safra são destinados a custeio e investimento em diversas finalidades, abrangendo desde a ampliação da produção até a aquisição de máquinas e equipamentos, armazenagem e inovação. Essa injeção de recursos busca impulsionar o desenvolvimento do setor agropecuário, vital para a economia nacional, especialmente diante dos desafios enfrentados pelos produtores rurais.

É importante ressaltar que o prazo para a utilização desses recursos se encerra em junho de 2024. Portanto, os interessados devem agir de forma ágil para aproveitar as oportunidades oferecidas pelo BNDES e garantir o fortalecimento do setor agropecuário brasileiro.

