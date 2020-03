BNDES confirma primeiro caso de coronavírus entre seus funcionários

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou nesta segunda-feira (16) o primeiro caso de coronavírus entre seus funcionários. De acordo com um comunicado da instituição, ele reside no Rio de Janeiro e está lotado na Área Industrial, no edifício sede do BNDES.

O banco informou que o funcionário vendo sendo acompanhado por uma equipe médica da Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (FAPES). A FAPES também está monitorando aqueles que porventura tenham tido contato com o funcionário, disse.

A doença também já atingiu outros membros do governo, como o chefe da Secretaria de Comunicação da presidência da República, Fábio Wajngarten, e o secretário-adjunto da Comunicação do Planalto, Samy Liberman.