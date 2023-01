BNDES de Mercadante terá Lara Resende, Carlos Nobre, Izabella Teixeira, Tereza Campello e Nelson Barbosa

Apoie o 247

247 - Presidido por Aloizio Mercadante, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) terá em seu conselho de administração nomes fortes e conhecidos: o economista André Lara Resende, o climatologista Carlos Nobre, a ex-ministra Izabella Teixeira e os ex-ministros Tereza Campello e Nelson Barbosa.

De acordo com Míriam Leitão, do jornal O Globo, Mercadante chamou ainda Luiz Navarro para o compliance do banco. Ele é especialista em combate à corrupção.

"Quero que o banco tenha ousadia na área ambiental, atue nas transições energética e ecológica, com a ideia de inovação na reindustrialização. Todo o esforço é criar condições de funding sem pressionar o Tesouro, por isso estou trabalhando outras opções de financiamento", declarou Mercadante à jornalista.

"Carlos Nobre é um dos maiores cientistas do país, com forte projeção internacional. André Lara Resende é macroeconomista renomado que tem uma pauta atualizada com o que há de mais novo no mundo, Izabella é consultora da ONU, Luchesi é referência em inovação, esse é do perfil do conselho que estou montando e que dialoga muito com a diretoria", disse ainda. Luchesi é Rafael Luchesi, especialista em inovação, diretor de educação e tecnologia da CNI e um dos organizadores da Embrapii, que também fará parte do conselho.

Novo secretário da Receita Federal, Robinson Sakyama Barreirinha também estará no grupo. Serão mantidos tanto o atual presidente, Walter Baère de Araújo, quanto o representante dos trabalhadores, Arthur Koblitz.

Na diretoria estarão Natália Dias - CEO do Standard Bank Brasil -, Luciana Costa - presidente no Brasil do banco francês de investimentos Natixis -, Alexandre de Abreu - ex-Banco do Brasil e ex-conselheiro do Votorantim, Cielo e Febraban -, José Luiz Gordon - presidente da Embrapii - e Jean Uema - servidor do STF e membro da consultoria jurídica do PT.

Mercadante afirma que o BNDES terá uma atuação na direção do combate às mudanças climáticas. "Temos que avançar no mercado de crédito de carbono porque há muitos recursos na União Europeia para terceiros países. Ontem mesmo estive com o presidente da Alemanha e a ministra do Meio Ambiente. Já foi feita nova liberação para o Fundo Amazônia. Há muito interesse deles em uma agricultura de baixo carbono. Estive com a ministra do Meio Ambiente do Reino Unido. E tive uma reunião específica com a delegação chinesa. A China tinha um projeto de US$ 10 bi que estava encaminhado com o BNDES e que eles pararam".

