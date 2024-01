BNDES defende plano industrial e critica 'retórica neoliberal anacrônica'

Apoie o 247

247 - O BNDES rebateu nesta quarta-feira (24) as previsões alarmistas da economista Elena Landau, que é contrária ao novo plano industrial brasileiro visando impulsionar o protagonismo desse setor na economia nacional.

Ela fez ataques verbais à iniciativa, dizendo que ela 'planta as sementes do desastre'.

Segundo José Luís Gordon, diretor de desenvolvimento produtivo, inovação e comércio exterior do BNDES, Landau usa a retórica de economistas neoliberais 'anacrônicos'. Ele citou a ampla aprovação ao plano por parte do setor industrial.

"A economista liberal Elena Landau não leu, não avaliou a proposta de política industrial e não estudou o que o mundo tem feito para indústria, e mesmo assim não aprovou a nova política industrial", afirma Gordon, citado pela Folha de S. Paulo.

"Os ataques de quem sequer se deu ao trabalho de ler a proposta são a velha retórica dos economistas neoliberais anacrônicos, que não conhecem a realidade do setor empresarial e que não conseguem justificar a marmota que foi o fracasso do teto de gastos que defenderam", acrescenta.

