BNDES deve apoiar Embraer em venda de aviões para American Airlines, diz Mercadante

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira que o banco de fomento deve apoiar a Embraer com financiamento para fornecer as 90 aeronaves encomendadas pela American Airlines.

Mercadante disse que está aguardando a Embraer demonstrar interesse em financiamento, mas que "seguramente" parte dessas aeronaves será apoiada pelo banco, uma vez que o BNDES já ajudou a financiar mais de 1.270 jatos da fabricante brasileira.

"É uma empresa extremamente sólida que está comprando", disse ele, referindo-se à norte-americana American Airlines. Mercadante acrescentou que a Embraer deverá recorrer ao BNDES. "Temos total interesse em estar sempre juntos da Embraer", afirmou. Os comentários foram feitos durante evento no Rio de Janeiro para apresentar os resultados trimestrais e anuais do banco de fomento. >>> LEIA TAMBÉM: Aprovações de crédito do BNDES aumentam 44% e alcançam R$ 218,5 bilhões

A Embraer anunciou nesta segunda-feira acordo com a American Airlines que pode superar 7 bilhões de dólares, envolvendo o pedido firme de 90 aviões modelo E175. O contrato prevê diretos de compra para outras 43 unidades do modelo. Em setembro do ano passado, o BNDES aprovou um financiamento para a Embraer fornecer 14 aeronaves para a companhia aérea norte-americana Republic Airways.

