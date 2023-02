BNDES passa a integrar quadro de associados da Febraban e participará da governança da entidade

Apoie o 247

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passará a integrar o quadro de instituições instituições financeiras associadas à Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O banco público presidido por Alozio Mercadante participará das instâncias consultivas e deliberativas da entidade. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16) pelo presidente da Febraban, Isaac Sidney.

"O BNDES, como agência de fomento mais importante do país e instituição financeira com características próprias, sem paralelo no sistema bancário brasileiro, formalizou o pedido de ingresso, que será referendado pela governança da Febraban", disse o presidente da Febraban em nota.

