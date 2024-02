BNDES pode vender ações "maduras" desde que haja bom projeto para entrar, diz Mercadante

Apoie o 247

(Reuters) - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta quarta-feira que a instituição está disposta a vender parte de sua carteira de ações se houver boas oportunidades e bons projetos para investir, mas questionou a pressão para que o banco se desfaça de alguns investimentos.

"Fomos duros em manter nossa carteira, porque tinha uma pressão 'vende, vende, vende', 'vende Petrobras'. Até entendo todo mundo pressionando para vender, mas valorizou 100%", disse Mercadante durante evento organizado pelo banco BTG Pactual.

Mercadante justificou que a carteira de investimentos do BNDES é planejada para gerar recursos que possam ser investidos posteriormente. "Tem outra coisa que o mercado precisa aprender: o B de BNDES não é mais bobo, é banco. Nós queremos ganhar dinheiro, queremos resultado para ter retorno e ter dinheiro para investir. Tudo que a gente ganha, investe", afirmou.

"Mas as nossas ações que estão maduras, pegam um rally bom, nós estamos prontos para desinvestir, desde que a gente tenha um bom projeto para entrar", acrescentou.

Mercadante também disse em sua participação no evento que o Brasil precisa investir no desenvolvimento de motores de navegação com energia renovável, apontando que essa será uma demanda do futuro para garantir a competitividade das exportações brasileiras, em especial do agronegócio.

